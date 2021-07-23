Нелегальное казино ликвидировали в Хасавюрте

Правоохранители обнаружили и ликвидировали незаконное казино в Хасавюрте, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В результате обыска полицейские нашли и изъяли различное игровое оборудование, а также компьютеры, сотовые телефоны и черновые записи, содержащие бухгалтерскую отчетность незаконной деятельности.

"В настоящее время полицейскими установлен 34-летний житель Хасавюртовского района, причастный к организации незаконных игр. Следственными органами принято процессуальное решение", - пояснили в управлении.

Расследование продолжается.