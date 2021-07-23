Донские рыбозаводы пройдут модернизацию

Правительство РФ выделит 1,7 млрд рублей на модернизацию рыбозаводов в Ростовской области: средства будут направлены в 2023-2029 годах на переоборудование Цимлянского, Донского и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также реконструкцию научного центра аквакультуры "Взморье", - говорится в сообщении Росрыболовства.

Модернизация будет проводиться в рамках плана мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, а всего на сохранение водных биоресурсов Дона до 2030 года будет направлено 1,9 млрд рублей, - передает "Интерфакс".

В целом на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса Дона до 2030 года планируется ассигновать более 100 млрд рублей - соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сегодня оно было опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего в документ вошло 22 инициативы. В частности, 29 млрд рублей будет направлено на строительство Багаевского гидроузла, свыше 40 млрд рублей- на строительство и ремонт очистных сооружений, будут проведены реконструкция Донского магистрального канала, расчистка притоков Дона, а также капремонт гидротехнических сооружений, - говорится в пояснительной записке к распоряжению.