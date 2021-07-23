ВОЗ: мир далек от окончания пандемии коронавируса

Пандемия Covid-19 на сегодня далека от завершения, сказано в совместном заявлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.

В сообщении отмечается, что на неделе с 28 июня по 11 июля штамм "дельта" оказался доминирующим в 19 из 28 стран, по которым есть достаточные данные секвенирования. Соответственно, опираясь на текущие тенденции, можно ожидать, что именно "дельта" в следующие месяцы будет доминировать в мировом масштабе, уже сейчас он выявлен практически во всех странах Европы и продолжит распространяться, вытесняя другие штаммы, если не возникнет какой-то более конкурентоспособный вирус.

"Мы далеки от окончания пандемии и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы видим значительный рост случаев, связанных с распространением штамма "дельта", - приводит слова директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге ТАСС.

Он предупредил, что, невзирая на все усилия по вакцинации, миллионы людей все еще не привиты и рискуют попасть в больницу.