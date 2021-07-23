Власти Севастополя вводят ограничения для персонала детских лагерей

Работникам детских лагерей в Севастополе будет запрещено выходить с территории в течение смены на фоне ситуации с заражением коронавирусом в регионе, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Детские лагеря работают в режиме обсерватора, персонал не покидает территорию лагеря в течение смены", - написал Развожаев в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Ситуация с коронавирусом в городе "тревожная": "Превысили зимний пик заболеваемости - за сутки у нас заболело 149 человек, а зимой число не превышало 110", - отметил он.

Также власти Севастополя ввели временный запрет на диспансеризацию из-за нехватки врачей, - добавил Развожаев.