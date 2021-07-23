Мебельный цех пылал в Ташкенте
Цех по производству мебели горел в Ташкенте, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Узбекистана.
ЧП случилось в Алмазарском районе на улице Чукурсай. Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 18.45, пожарные прибыли на место пожара в 18:56.
К 19:17 огнеборцы локализовали, а к 20:12 полностью потушили пожар.
"Пострадавших и погибших в результате инцидента нет", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.
Сейчас выясняется причина пожара и размер причиненного ущерба.
Вестник Кавказа
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