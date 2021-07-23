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Коммунальщикам Сочи удалось за час ликвидировать последствия ливня

Коммунальщикам Сочи удалось за час ликвидировать последствия ливня

Всего лишь час понадобился коммунальным службам Сочи для ликвидации последствий залпового ливня, - сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Сотрудники оперативных служб расчистили подтопленные участки дорог в центральной части Лазаревского района города, в ликвидации последствий стихии были задействованы 90 сотрудников оперативных служб города и района, а также 27 единиц техники, - передает "АиФ-Юг".

Сейчас специалисты приступают к расчистке тротуаров от нанесенного мусора и песка, а на месте частично разрушенной штормом подпорной стены и брусчатки на набережной пляжа Лоо работает комиссия для оценки ущерба. Морской променад будет восстановлен, к работам приступят, как только это позволит сделать погода.

Сам пляж в Лоо, как и все остальные в Сочи, закрыт для купания в связи с действием штормового предупреждения.

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