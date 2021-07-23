Полуодетый нетрезвый мужчина застрял между стеной и трубой в Западном Казахстане

Уральские спасатели вытащили из ловушки пьяного мужчину, повисшего над землей между стеной многоэтажки и трубой, горизонтально идущей между первым и вторым этажом. О курьезном случае пишет региональный портал "Мой город".

ЧП случилось сегодня ранним утром в поселке Зачаганск.

"Вызов о том, что между стеной многоэтажного дома и газовой трубой, между первым и вторым этажами, застрял мужчина, поступил в 6.13 часов утра", - пояснили в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.

В течение получаса спасатели вызволили угодившего в ловушку мужчину.

Судя по фотографиям с места инцидента, попавший в беду был вдобавок одет только в нижнее белье.