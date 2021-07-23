Догазификацию Северной Осетии будет координировать специальный штаб

В Северной Осетии заработал штаб по догазификации, специалисты которого будут заниматься ускорением подведения газа к домам и квартирам региона.

"Штаб создается для оперативного взаимодействия по вопросам подключения негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает "Это Кавказ".

В Северной Осетии газифицировано более 92% домов, однако в республике насчитывается 10 694 негазифицированных домов возле газопроводов. Объем финансирования пятилетней программы газификации Северной Осетии составит 1,3 млрд рублей, газ будет подведен и к туристско-рекреационному комплексу "Мамисон".

Всего в республике планируется бесплантно подключить к газу 15 917 домовладений.