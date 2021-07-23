"Достоин более высокой должности": Военный эксперт объяснил, почему Алиев назначил главой Генштаба Велиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил главу Генерального штаба Вооруженных сил республики. На эту должность вместо Наджмеддина Садыгова назначен Керим Велиев. Другим приказом президента Велиев освобожден от должности замминистра обороны – начальника Главного управления по личному составу.

О том, почему Алиев остановился на кандидатуре Велиева и чем военный будет заниматься в первые годы на своем посту, "Вестнику Кавказа" рассказал военный эксперт Узеир Джафаров.

Почему именно Велиев?

"Это очень удачный выбор. Керим - один из опытных генералов в азербайджанской армии. Человек, который прошел бригаду, корпус, был командиром корпуса, он длительное время служил начальником военно-научного центра Министерства обороны. Велиев долгие годы служит верой и правдой азербайджанскому народу. Это очень опытный офицер, человек, который прошел войну. Во время последних боевых действий в прошлом году он лично принимал участие в горячих точках. Я считаю, что главнокомандующий сделал очень удачный и меткий выбор", - сказал Джафаров.

Велиев имеет большой авторитет и, обладая большим опытом и знаниями, он принесет ВС Азербайджана "большую пользу", полагает военный эксперт. Новый глава Генштаба является выпускником Академии им. Фрунзе и состоит в хороших отношениях с военным руководством стран СНГ, командованием НАТО и турецким генералитетом.

Какие задачи будет выполнять новый глава Генштаба?

Из крупных проектов перед новым главой Генштаба "стоит задача привести в нормальное состояние военное образование, военную медицину".

Велиев принимал активное участие в переговорном процессе внутри и вовне. При обсуждении военного законодательства он "спокойно выходил перед депутатами и обосновывал позицию Минобороны", отмечает эксперт.

"Он - человек даже с большим опытом, чем у уважаемого министра обороны Закира Гасанова. Велиев созрел для этой должности. Он может взять на себя более высокий пост, чем глава Генштаба. Он состоит на службе со времен Первой Карабахской войны. Думаю, на днях он, наверное, получит генерала-полковника. У него безупречная репутация", - рассказывает Джафаров.

Эксперт заметил, что именно он первым принимал семьи погибших во время 44-дневной войны азербайджанских военных. Большинство командиров корпусов и некоторые замминистры - его подчиненные.

"Ему нетрудно будет управлять. Он имеет свое видение ВС. В ближайшее время мы услышим о новшествах, которые он привнесет в азербайджанскую армию", - добавил Джафаров.