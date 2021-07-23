Донорские волосы для онкобольных соберут в пяти городах России

Акция по сбору донорских волос для страдающих онкологическими заболеваниями пройдет 1 августа в пяти городах России, об этом рассказал директор общественной организации "М Драйв" Денис Белых.

По его словам, мероприятие состоится в Нальчике, а также в Москве, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде.

"Волосы доноров отправят для создания бесплатных париков онкологически больным детям и девушкам, проходящим химио- или лучевую терапию", - цитирует Белых "Интерфакс".

Директор организации пояснил, что донорство волос, хотя и не может спасти жизнь человек, но помогает быстрее справиться с заболеванием.

Он уточнил, что делать донорские стрижки будут одновременно несколько мастеров, в число доноров войдут школьницы, оперирующий хирург, заместитель главного редактора кабардино-балкарской газеты и другие.