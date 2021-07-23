Сергей Рябухин: Россия может быть примером мирного сосуществования представителей различных конфессий

Российский политик, представитель от законодательного органа государственной власти Ульяновской области в Совете Федерации ФС РФ, Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал о значимости Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдёт в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Также сенатор подчеркнул перспективность темы, связанной с уникальным историческим и межконфессиональным событием начала VII века нашей эры. Речь идет о Послании (Фирмане) Святого пророка Мухьаммада (Мир Еиу) христианам в 628 г.н.э.