Разборки из-за бизнеса окончились кровавой трагедией в Зугдиди
Пожилой мужчина задержан в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), его обвиняют в убийстве и попытке убийства. Такое сообщение опубликовано на сайте МВД Грузии.
Как установило следствие, сегодня на автозаправке несколько человек вели переговоры о разделении бизнеса. В ходе беседы между ними возникло непонимание, в результате которого 65-летний мужчина выстрелил в оппонентов - отца и сына.
Старший из раненых умер на месте преступления, младший был госпитализирован.
Стрелок задержан по горячим следам. Ему грозит от 11 до 14 лет лишения свободы, пишет Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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