Александр Шарыкин покинул пост главы астраханского правительства

Глава астраханского областного правительства Александр Шарыкин покинул свой пост – такое решение сегодня принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, - сообщила пресс-служба администрации губернатора области.

"Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 23 июля 2021 года освобожден от замещаемой должности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области ч Александр Шарыкин. С 24 июля исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области назначена Елена Рязанова", - сообщается на сайте правительства, передает ТАСС.

Освобождение от должности произошло "по инициативе работника", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Шарыкин занимал пост председателя областного правительства с 15 июля 2019 года, Рязанова занимал пост заместителя председателя правительства Астраханской области - министра финансов региона.