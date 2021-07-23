Дагестан вдвое нарастил объем жилищного строительства

За первые пять месяцев текущего 2021 года объем ввода жилья в Дагестане увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - говорится в сообщении на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагестанстата).

"За январь - май 2021 года введено жилья общей площадью 298,2 тыс кв м, что составило 209,2% к соответствующему периоду предыдущего года", - передает "Это Кавказ".

Более половины от этого количества приходится на индивидуальные дома, общая площадь которых составила 216 тыс кв м. Общая стоимость выполненных строительных работ составляет 52,7 млрд рублей.

Напомним, то, что строительство жилья может стать точкой роста для экономики Дагестана, еще минувшей осенью после встречи с руководством республики отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.