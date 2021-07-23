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"Вакцинированному" общепиту разрешили работать дольше в Узбекистане

&quot;Вакцинированному&quot; общепиту разрешили работать дольше в Узбекистане

Предприятия общественного питания, вакцинировавшие сотрудников, смогут работать после 20.00 в Узбекистане, рассказал замначальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов.

"Кафе и рестораны, которые полностью вакцинировали своих сотрудников, могут быть допущены к работе даже после 20.00", - цитирует его Telegram-канал Минздрава РУз.

Напомним, ограничение на работу общепита в Узбекистане начало действовать 28 июня в связи с ухудшением эпидситуации. Заведения могут работать по сокращенному графику - с 8.00 до 20.00, им необходимо соблюдать половинную загрузку залов.

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Вестник Кавказа

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