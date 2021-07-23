МИД Азербайджана заявил о недопустимости попыток Армении обострить ситуацию в регионе

Попытки Еревана обострить ситуацию в регионе посредством обстрела позиций ВС Азербайджана неприемлемы, такое сообщение распространила пресс-служба МИД АР в связи с обстрелом армянской стороной азербайджанских позиций на армяно-азербайджанской госгранице в Кельбаджарском районе, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий.

"Регулярные провокации армянской стороны в последнее время, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы, и вся ответственность за развитие ситуации в данном русле ложится на Армению", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве АР обратили внимание, что у Азербайджана остается право принятия всех требующихся мер для защиты территориальной целостности в пределах международных границ, а также в целях обеспечения мира и безопасности в регионе.