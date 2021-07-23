В России насчитали минимум мигрантов

На территории России сейчас трудятся менее 6 млн трудовых мигрантов, и это минимальное их число за последние 10 лет, - сообщили в Институте социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

"На территории России в настоящее время находятся 5,88 млн иностранных граждан. В то же время наблюдается возврат к привычному годовому движению показателя, связанному с весенне-летним подъемом", - сообщили в институте, добавив, что причиной этого могло стать частичное восстановление авиасообщения России с основными странами-донорами миграции, передает ТАСС.

В то же время в первом квартале текущего года миграционный прирост России оставался на среднем уровне предшествующих лет, что говорит о том, что ограничения, связанные с пандемией, уже практически не влияют на этот показатель, - отмечается в исследовании. В целом миграционный прирост в первом квартале 2021 года наблюдался в 32 регионах России, а вот миграционная убыль отмечалась в Москве, - говорится в сообщении.