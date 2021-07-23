Общепит Ялты попросил разрешить ему работать ночью

Администрация Ялты обратилась к крымским властям с просьбой разрешить общепиту курортного города работать в ночное время.

"Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей, поэтому буду просить главу республики Крым рассмотреть такую возможность - повторюсь, при неукоснительно исполнении всех требований", - цитируют пресс-служба сити-менеджера Ялты Янину Павленко, передает "Интерфакс".

Предприниматели уже заявили, что будут неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора и указа главы республики Крым о введении режима повышенной готовности в части 100% вакцинации сотрудников кафе, баров и ресторанов, соблюдения масочного режима, дезобработки, предоставления доступа к камерам видеонаблюдения, - заверил представитель предпринимательского сообщества города Роман Сухарев.

Напомним, запрет на работу точек общественного питания был введен в городе ранее из-за распространения COVID-19.