Набиуллина успокоила россиян по "борщевому набору"

Так называемый "борщевой набор" в России дешевеет, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится", - цитирует ее РИА Новости.

Набиуллина пояснила, что ситуация с "борщевым набором" отличается от того, что происходило с сахаром и подсолнечником, цены на которые в России увеличивались в основном под влиянием мировой конъюнктуры.

По ее словам, в минувшем году из-за не очень хороших метеоусловий качество урожая овощей было ниже обычного, так что запасы в этом году были исчерпаны быстрее, новый урожай же еще не вырос.

Говоря о пользе государственного регулирования цен, глава ЦБ признала краткосрочный эффект от таких мер, но предупредила, что в долгосрочной перспективе они могут подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства.