Российская команда по Национальному стадиону в Токио на открытии Игр-2020

Команда Олимпийского комитета России прошла по Национальному стадиону в Токио в рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в столице Японии.

В церемонии открытия приняли участие более 60 российских спортсменов, а флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр пронесли олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов, - передает "Интерфакс".

Российские спортсмены на Олимпиаде выступают без своих флага и гимна в связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS) после спора между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В Токио российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России, а гимн страны победителям заменит фрагмент из концерта для фортепьяно №1 Петра Чайковского.