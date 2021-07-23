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Астраханская область вводит ограничения для туристов и закрывает магазины

Астраханская область вводит ограничения для туристов и закрывает магазины

Астраханский штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса решил ввести новые требования к туристам.

"С 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода (подтверждающего факт вакцинации от коронавируса) или предъявив отрицательный ПЦР-тест", - уточнили в штабе.

В Астраханской области в пятницу был установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом - 280 случаев заражения за сутки.

На фоне сложной эпидситуации в регионе закрывают торговые центры, крытые рынки, фуд-корты, библиотеки, фитнесс-залы и бассейны, театры и кинотеатры. Общепит может работать только на свежем воздухе.

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Вестник Кавказа

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