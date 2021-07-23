В Казахстане сообщили о пятикратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей

В Казахстане с начала 2021 года коронавирус COVID-19 диагностировали более чем у 34 тыс детей. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

Она подчеркнула, что с начала текущего года наблюдается рост заболеваемости именно за последние месяцы в 4-5 раза. "В тяжелой степени находится 4 ребенка по стране. Каждого тяжелого ребенка отслеживаем - это в Акмолинской области, Нур-Султане, Кызылординской области и Жамбылской", - сообщила Ажар Гиният.

По ее словам, с начала года было также зафиксировано две смерти от коронавируса среди детей. "Это ребенок в Северо-Казахстанской области и один - в Нур-Султане", - цитирует вице-министра "Sputnik Казахстан".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались. В Казахстане выявлено 516 117 случаев заражения.