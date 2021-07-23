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Израиль запретил поездки в Грузию из-за COVID-19

Израиль запретил поездки в Грузию из-за COVID-19

Правительство Израиля включило Грузию в список "красных стран", где сохраняется высокий уровень распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Израиля в Тбилиси.

"По решению правительства Израиля, с 30 июля Грузия входит в список "красных" стран, в которые запрещены поездки израильских визитеров (кроме исключительных случаев)", — говорится в сообщении диппредставительства.

В ведомстве отметили, что пересмотр списка стран происходит еженедельно. Подчеркивается, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом в Грузии власти Израиля ослабят или отменят ограничения.  

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Вестник Кавказа

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