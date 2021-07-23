Армения обстреляла Кельбаджар, погиб азербайджанский военный

В Азербайджане в результате обстрела со стороны Армении погиб военнослужащий, сообщает в пятницу Министерство обороны АР.

"23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы", - говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Снайперским выстрелом был убит военнослужащий азербайджанской армии гизирь Ягублу Фарман Тельман оглу. Подразделения азербайджанских ВС в настоящее время предпринимают ответные действия.

"Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении", - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, переход к прицельным снайперским обстрелам азербайджанских позиций является не просто грубейшим нарушением обязательств Армении по трехстороннему Заявлению от 9 ноября, но вызовом всем, кто заинтересован в мирном урегулировании армяно-азербайджанских отношений. "Война закончилась капитуляцией Армении и разгромом ее армии, однако теперь армянские военные пытаются вернуть ситуацию на границе с Азербайджаном в прежнее военное состояние, когда азербайджанские позиции обстреливались, в том числе прицельно, каждый день и регулярно гибли солдаты. Тем самым Армения показывает, что, несмотря на все официально взятые обязательства, она не намерена отказываться от агрессии против Азербайджана и хочет восстановить конфликт", - сказал он.

"В данном случае не так уж важно, был ли этот снайперский выстрел произведен по команде из Еревана или по команде реваншистской оппозиции, контролирующей армию на границе в большей степени, чем правящий режим Никола Пашиняна. Это не имеет значения, имеет значение лишь то, что Армения уже открыто проявляет агрессию против Азербайджана и тем самым пытается обнулить все усилия России по стабилизации мира в регионе. Буквально на этой неделе на встрече с президентом Ильхамом Алиевым президент Владимир Путин заявил о том, что все хотят мирного урегулирования на Южном Кавказе и должны для этого идти по пути компромиссов. Однако Армения торпедирует российские мирные инициативы и теперь попросту перестает исполнять положения ноябрьского Заявления", - обратил внимание Андрей Петров.

"Стоит ожидать самого жесткого ответа на такой развал Арменией мирного урегулирования со стороны Азербайджана и России. Сейчас совсем не та ситуация, что была год назад и до того, когда главным посредником считалась пассивная Минская группа ОБСЕ, прощавшая Еревану любые преступления, провокации и выходки. Сейчас главный посредник – Россия – действительно заинтересован в том, чтобы между Азербайджаном и Арменией был прочный мир и никто не пытался его нарушить. Поэтому Москва не станет смотреть сквозь пальцы на подобные атаки Еревана, способов повлиять на агрессивного соседа у нее достаточно, включая и экономику, и политику. Если руководство Армении вновь не хочет или не может жить в мире с соседями, какой бы у него ни был план на эту новую эскалацию, его принудят к миру еще раз", - выразил уверенность старший аналитик "Вестника Кавказа".