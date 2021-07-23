Казахстанские телезрители смогут увидеть Олимпиаду в Токио

В Казахстане местные телеканалы договорились с японской компанией Dentsu Inc о покупке прав на показ летних Олимпийских игр 2020 года в Токио и зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской телерадиокорпорации "Казахстан".

Права на трансляцию соревнований получили телеканалы Qazaqstan, Qazsport и Хабар, передает Sports.ru.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 08 августа 2021 года.