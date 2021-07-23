В Узбекистане создали Агентство стратегического развития

В Узбекистане создано Агентство стратегического развития. Соответствующий указ подписал 19 июля президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщает министерство юстиции.

Документом также учреждены Совет агентства под председательством президента и Внебюджетный фонд поддержки агентства (без образования юридического лица).

Одной из основных задач агентства определено изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе отраслей и регионов, определение перспективных отраслей и направлений инвестиционной деятельности, передает Газета.uz.