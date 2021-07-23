В МИД назвали главную причину нелюбви Запада к России

Россию не любят на Западе, так как наша страна проводит независимую политику, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда ни от кого не закрываемся, но надо просто привыкнуть, что нас не любят. Это, к сожалению, проявляется в самых разных сферах человеческой деятельности. Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации - в том понимании, в котором она сейчас существует - эти иллюзии были развеяны", - сказал министр в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшем на площадке "Единой России".

Он отметил, что Россия объяснила всем, что у нас есть своя история и свое достоинство, а также ресурсы, которыми мы это будем подкреплять. "Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию... особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше", - констатировал Лавров.

По словам главы МИД, эта линия Запада отчетливо проявляется в документах саммитов и совещаний НАТО, ЕС. "Везде мы враги, мы угрозы, против нас надо единым фронтом (выступать)...", - пояснил он.

Лавров подчеркнул, что России не привыкать отстаивать свои интересы, при этом дверь для сотрудничества всегда остается открытой.