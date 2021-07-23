Грузия получит от Литвы 15 тыс доз вакцины AstraZeneca

Литва предоставит Грузии 15 тыс доз вакцины AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения балтийской республики.

Партия препарата британо-шведского производства будет отправлена в Тбилиси сегодня, 23 июля.



"Пандемия COVID-19 давно пересекла национальные и континентальные границы, поэтому мы стремимся помочь странам, которые не получают регулярных прививок, бороться с этим инфекционным заболеванием", - приводит заявление министерства "Грузия Online".



По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 398 081 человека. Справились с болезнью 370 565 жителей страны, умерли - 5656.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.