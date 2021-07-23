Приложение "Путешествую без COVID-19" стало обязательным для прибывающих в Россию из стран ЕАЭС

В посольстве Казахстана в России сообщили, что с 25 июля граждан стран ЕАЭС для прилета в РФ потребуется приложение "Путешествую без COVID-19".

Через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" следует подтверждать наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия.

Новые правила вступили в силу с 25 июля для прилетающих в Россию из стран ЕАЭС (Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии).

Кроме того, с 1 сентября приложение "Путешествую без COVID-19" будет обязательным для прилета из Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.