Иран на Олимпийских играх в Токио представят 64 спортсмена

Иран на Олимпиаде в Токио будет представлен 67 спортсменами. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежи Исламской Республики.

В предыдущих Олимпийских играх, прошедших в Рио-де-Жанейро в 2016 году, участвовали 64 иранских спортсмена.

В Минспорта отметили, что на Играх-2020 Иран впервые будет представлен в женской тяжелой атлетике и бадминтоне. В соревнованиях также впервые примут участие баскетбольная и волейбольная команды Ирана.

Напомним, в эти минуты в Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.