Собянин: Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что город прошел пики по заболеваемости COVID-19.

"В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр отметил, что снижается не только заболеваемость, но количество госпитализаций, хоть и медленнее.

"Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится", - заявил Собянин в пятницу.