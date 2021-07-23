Турцию на Олимпиаде в Японии представят 108 спортсменов

На летних Олимпийских играх в Токио Турцию представят 108 спортсменов, которые будут бороться за победу в 18 дисциплинах.

Отмечается, что это вторая по численности команда в истории Турции, участвующая на Олимпийских играх. Большее участие было лишь на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Тогда Турецкую республику представляли 114 спортсменов, сообщает агентство Anadolu.

Стоит добавить, что в состав турецкой олимпийской сборной вошли 58 мужчин и 50 женщин.