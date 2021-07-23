Спортсмены из Армении приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио (ФОТО)

Делегация Армении приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Знаменосцами стали пловчиха Варсеник Манучарян и боксер Оганес Бачков. Президент Армении Армен Саркисян наблюдал за шествием с трибуны.

На Олимпиаде, которая будет проходить в Токио с 23 июля по 8 августа Армению будут представлять 17 спортсменов.

Церемония открытия 32-х летних Олимпийских игр проходит в Токио в пятницу без зрителей из-за пандемии коронавируса.