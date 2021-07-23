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США подарили Грузии 500 тысяч доз Pfizer

США подарили Грузии 500 тысяч доз Pfizer

Правительство США распорядилось передать Грузии 500 тыс доз препаратов от COVID-19 Pfizer на безвозмездной основе. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что подаренная партия появится в республике уже 24 июля. Запас препаратов в стране с учетом ранее поставленных вакцин из Китая возрастет до двух млн доз, сообщает Lenta.ru.

Гарибашвили также призвал граждан более активно включиться в процесс вакцинации.

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