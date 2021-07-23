Азербайджанская делегация приняла участие в параде спортсменов на Олимпиаде в Токио
Делегация Азербайджана приняла участие в параде спортсменов по случаю открытия летних Олимпийских игр Токио-2020.
Азербайджанские спортсмены прошли пятыми по счету - после Греции, Олимпийской сборной беженцев, Исландии и Ирландии. Флаг страны несли дзюдоист Рустам Оруджев и тхэквондистка Фарида Азизова.
В общей сложности в параде приняли участие 27 человек олимпийской команды Азербайджана.
Напомним, в эти минуты в Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.
Вестник Кавказа
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