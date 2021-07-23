Азербайджанская делегация приняла участие в параде спортсменов на Олимпиаде в Токио

Делегация Азербайджана приняла участие в параде спортсменов по случаю открытия летних Олимпийских игр Токио-2020.

Азербайджанские спортсмены прошли пятыми по счету - после Греции, Олимпийской сборной беженцев, Исландии и Ирландии. Флаг страны несли дзюдоист Рустам Оруджев и тхэквондистка Фарида Азизова.

В общей сложности в параде приняли участие 27 человек олимпийской команды Азербайджана.

Напомним, в эти минуты в Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.