Минздрав Казахстана прокомментировал срыв поставок вакцин Pfizer

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал причину срыва поставки вакцины Pfizer в объеме два млн доз в республику.

Он пояснил, что соглашение по поставке препарата является конфиденциальным.

"Много разных обстоятельств, которые влияют на задержку вакцины, проходят переговоры. Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину", - приводит слова главы ведомства "Спутник-Казахстан".

Цой отметил, что препаратом Pfizer в Казахстане будут в первую очередь прививать детей старше 12-ти лет.

Глава Минздрава также добавил, что вакцинация будет добровольной.