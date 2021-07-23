Минздрав Казахстана прокомментировал срыв поставок вакцин Pfizer
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал причину срыва поставки вакцины Pfizer в объеме два млн доз в республику.
Он пояснил, что соглашение по поставке препарата является конфиденциальным.
"Много разных обстоятельств, которые влияют на задержку вакцины, проходят переговоры. Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину", - приводит слова главы ведомства "Спутник-Казахстан".
Цой отметил, что препаратом Pfizer в Казахстане будут в первую очередь прививать детей старше 12-ти лет.
Глава Минздрава также добавил, что вакцинация будет добровольной.
Вестник Кавказа
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