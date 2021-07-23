В Кабардино-Балкарии эвакуировали на вертолете московских туристов, пострадавших от камнепада

В Кабардино-Балкарии эвакуировали на вертолете туристов, пострадавших во время камнепада в Черекском ущелье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Всех пострадавших эвакуировали с привлечением вертолета фирмы "Heliaction". Двоих спустили на территорию альплагеря Чегем, еще одного транспортируют в Нальчик", - поведали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и спасательного отряда "Лидер". Оставшиеся в горах пятеро туристов сейчас находятся в безопасности, они чувствуют себя нормально.

Напомним, накануне вечером в Черекском ущелье камнепад сошел на группу туристов из Москвы, в результате три человека получили различные травмы.