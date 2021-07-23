Центробанк ухудшил прогноз инфляции на 2021 год

ЦБ РФ повысил прогноз годовой инфляции на 1 процентный пункт - с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%.

Прогноз на инфляцию в 2022 году также изменится - с 4% до 4–4,5%. Регулятор по-прежнему ожидает инфляцию в 4% в 2023 году, пишет "Интерфакс".

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики находятся значимо выше 4% в годовом выражении, отметили в ЦБ.

"Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки", - поясняет регулятор.

Инфляционные ожидания россиян более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года, а ценовые ожидания предприятий - вблизи многолетних максимумов.

По оценкам ЦБ, преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному росту инфляции.