Песков дал оценку борьбе с коррупцией в России

Арест начальника ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова подтверждает эффективность работы по борьбе с коррупцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что раскрытие преступлений в ставропольском управлении ГИБДД является "лишним подтверждением того, что ведется работа по борьбе с коррупцией".

Напомним, что главу ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова арестовали на два месяца. Его подозревают в получении взятки в особе крупном размере.