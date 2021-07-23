Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится еще в четырех регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что список российских регионов, где вакцинация от коронавируса обязательна для части граждан, расширился с 23 июля.

"Мы продолжаем контролировать ситуацию по принятию мер в регионах. И в тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты постановления главных государственных санитарных врачей субъектов федерации, и еще 4 изданы сегодня", - заявил Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Какие именно регионы решили ввести обязательную вакцинацию глава Роспотребнадзора не уточнила.