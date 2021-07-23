В Токио стартуют Олимпийские игры-2020

В эти минуты в Токио начинается церемония открытия XXXII Олимпийских игр. Грандиозное шоу пройдет при пустых трибунах из-за мер безопасности, принятых в связи с пандемией коронавируса COVID-19. На церемонии будут присутствовать лишь 950 официальных лиц: дипломаты, спонсоры и представители Международного олимпийского комитета (МОК). Открытие также посетят главы 15 государств и международных организаций.

Открывать Олимпийские игры будет император Японии Нарухито. Главной темой шоу будет "Движение вперед", как отсылка к борьбе с коронавирусной ифнекцией. По словам главы оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото, на церемонии открытия будет освещено восстановление Японии после землетрясения 2011 года. Талисманом Игр в Токио стал персонаж по имени Мирайтова - от японских слов "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Талисман выполнен в сине-белых цветах.

В параде спортсменов примут участие около 19 тыс участников. Во время него делегации пройдут согласно японской азбуке катакана, а сразу после Греции пойдет сборная беженцев.

Россию на Играх-2020 будут представлять 335 спортсменов. Они выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC. Вместо гимна в честь побед россиян будет играть первый концерт Чайковского. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) принять санкции WADA в отношении российского спорта сроком на 2 года.

Впервые в истории знаменосцами сборных станут два человека: мужчина и женщина. У сборной ОКР флаг понесут олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Софья Великая и победитель Лондона-2012 в волейболе Максим Михайлов. Для обоих Олимпиада в Токио - четвертая по счету. Как отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в параде примет участие от 66 до 80 российских спортсменов. Боксеры пройдут полным составом, волейбольную команду представит лишь знаменосец Михайлов, гимнасты вообще не примут участие в церемонии.

В Олимпиаде в Токио примут участие более 11 тыс атлетов, которые будут представлять 204 национальных олимпийских комитета. Также в соревнованиях выступит команда беженцев, сформированная Международным олимпийским комитетом.

В программу Игр-2020 входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин: академическая гребля, бадминтон, баскетбол (баскетбол в зале, баскетбол 3х3), бейсбол (бейсбол, софтбол), бокс, борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (BMX-гонки, BMX-фристайл, велотрековые гонки, маунтинбайк, шоссейные гонки), водные виды спорта (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол (волейбол в зале, пляжный волейбол), гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ (соревнования на гладкой воде, гребной слалом), гимнастика (прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика), дзюдо, каратэ (ката, кумитэ), конный спорт (выездка, конкур, троеборье), легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, серфинг, скейтбординг, современное пятиборье, скалолазание, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол и хоккей на траве.

Соревнования пройдут на 43 спортивных объектах. Большинство из них сосредоточены в двух кластерах, сформированных по географическому принципу - "Наследие" (центральные районы Токио) и "Токийский залив" (прибрежные районы). Соревнования по некоторым видам спорта пройдут на объектах вне этих кластеров. Матчи футбольного турнира также состоятся на стадионах в других городах: Иокогаме, Касиме, Рифу, Сайтаме и Саппоро.

По сравнению с предыдущей летней Олимпиадой, в программу Игр добавлены каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. В Токио также состоятся соревнования по бейсболу и софтболу, которые не входили в программу Игр с 2008 года.

В общей сложности на Играх-2020 будут разыграны 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.