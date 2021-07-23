Выходные в Узбекистане будут критически жаркими

По прогнозам синоптиков, в выходные в Узбекистан снова нагрянет аномальная жара.

Усилится вынос знойного воздуха с районов Ирана, в связи с этим температура значительно повысится. По данным Узгидромета, в республике будет стоять жара, превышающая климатическую норму на 4-6 градусов.

В дневные часы ожидается 41-44 градусов, на юге Узбекистана и в пустынных регионах воздух прогреется до 45-46 градусов.

В воскресенье к жаре прибавится сильный ветер, в ряде регионов случатся пыльные бури. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в некоторых областях - до 25-30 м/с.