Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

Банк России вновь повысил ключевую ставку - на этот раз до 6,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 б п, до 6,5% годовых. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что с учетом высоких инфляционных ожиданий это существенно сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По словам регулятора, решение по ставке направлено на ограничение риска и возвращение инфляции к 4%.