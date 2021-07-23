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Опрос показал, сколько россиян питаются исключительно фастфудом

Опрос показал, сколько россиян питаются исключительно фастфудом

Исследование медиахолдинга Rambler&Co показало, как часто россияне едят фастфуд, пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие почти миллион человек. "49% опрошенных иногда едят фастфуд, чтобы побаловать себя или сэкономить время на приготовлении пищи. По разным причинам такие блюда никогда не употребляют 47% респондентов", - сообщают аналитики.

Есть и те, кто питается только фастфудом - таков рацион 4% россиян.

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Вестник Кавказа

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