Опрос показал, сколько россиян питаются исключительно фастфудом

Исследование медиахолдинга Rambler&Co показало, как часто россияне едят фастфуд, пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие почти миллион человек. "49% опрошенных иногда едят фастфуд, чтобы побаловать себя или сэкономить время на приготовлении пищи. По разным причинам такие блюда никогда не употребляют 47% респондентов", - сообщают аналитики.

Есть и те, кто питается только фастфудом - таков рацион 4% россиян.