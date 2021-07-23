Сделка по "Северному потоку-2": Украина просит США и Германию вернуть ей Крым

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина требует, чтобы после запуска "Северного потока-2" США и Германия гарантировали "территориальную целостность" Украины. Почему Киев не удовлетворен сохранением транзита газа, и сможет ли Запад исполнить ее просьбу?

В украинских СМИ самое главное событие – сделка президента США Джозефа Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по "Северному потоку-2". Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина не удовлетворена тем, что соглашение позволит сохранить транзит российского газа через Украину. Она ждет от Запада еще больших гарантий.

"В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта", — сказала она, добавив, что Украина должна получить "гарантии, а не договоренности", касающиеся "территориальной целостности и суверенитета".

Прежде чем ответить на вопрос о том, что означает просьба Киева, давайте разберем предысторию "Северного потока-2".

Долгое время США, Польша, Литва, Латвия и Украина пытались остановить строительство газопровода из России в Германию. У них было несколько мотивов для этого. Во-первых, дополнительные поставки газа (55 млрд куб м в год) усиливали бы влияние России на Европу. ЕС и так треть своих газовых поставок обеспечивает за счет России. Во-вторых, Россия, имея альтернативный маршрут по Балтике, может остановить украинский транзит, и Киев останется без денег. И в-третьих, не будучи зависимой от Украины, Россия могла перейти к более решительным действиям на Донбассе, к примеру, присоединить его.

"Северный поток-2" запускался как раз в тот момент, когда на Украине произошел Майдан. Выход Донбасса из-под контроля Киева и присоединение Крыма к России сделали Россию и Европу противниками. И вот на этом фоне поляки, прибалтийцы и американцы решили наказать Россию, добившись от Евросоюза санкций. Европа один за другим штамповала пакеты санкций, но до "Северного потока-2" никак добраться не могла. Ангела Меркель до последнего говорила "найн". Она хоть и осуждала присоединение Крыма и арест Навального, но понимала, что "Северный поток-2" важен для ее страны. Потому что второй трубопровод из России позволяет Германии стать газовым хабом ЕС.

Американцы при Бараке Обаме понимали интересы своего союзника, поэтому лишних телодвижений не делали. Но, когда к власти пришел друг американских нефтегигантов Дональд Трамп, он всерьез взялся за российскую трубу. В декабре 2019 года Трамп вводит санкции и заставляет крупнейший трубоукладчик в мире Allseas прекратить строительные работы. Проект тормозится почти на год. Но Россия решается достроить газопровод своими силами.

Сейчас, когда "Северный поток-2" готов на 98%, никакого смысла в американских санкциях нет.

На днях канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с Байденом. На переговорах американец подтвердил, что США не будут больше блокировать "Северный поток-2". Почему? Во-первых, уже поздно его блокировать. Во-вторых, Байден хочет восстановить испорченные при Трампе отношения с Германией. Но было бы очень странно, если бы американцы просто так отказались вредить России. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Взамен своей лояльности Байден выдвинул Германии три условия. Первое – Меркель должна гарантировать, что после запуска СП-2 транзит российского газа через Украину сохранится. Второе – Германия не должна позволить Путину использовать газ в качестве политического оружия и в случае чего вводить санкции. И третье – немцы и американцы вложат $1 млрд в развитие "зеленой энергии" на Украине.

Одним словом, Белый дом сумел добавить ложку дегтя в бочку меда. Он вынуждает Россию продавать газ через Украину, хотя она строила "Северный поток-2", чтобы не зависеть от украинского транзита. Формулировку "использование Россией газа в качестве политического оружия" всегда можно трактовать в выгодном для себя ключе, и под этим предлогом уговорить Европу ввести новые санкции против России. На самом-то деле Госдеп не сдулся, как думают некоторые. Обратите внимание на его последнее заявление. МИД США не уверен, что газ по трубе пойдет сразу после его строительства. В Вашингтоне, видимо, намекают на поправки к Третьему энергопакету Евросоюза, который может привести к тому, что "Северный поток-2" будет заполнен лишь на половину.

Несмотря на огромные поблажки от Германии и США, власти Украины до сих пор кусают локти. Киев не устраивает, что сохраняется транзит, он хочет большего. Вице-премьер Ольга Стефанишина требует от Байдена и Меркель гарантий территориальной целостности. Другими словами, Украина просит, чтобы США и Германия вернули ей Крым и Донбасс. Что тут можно сказать? Аппетиты Киева, конечно, не имеют границ. Как бы в итоге не вышло так же, как и в известной русской сказке, и Стефанишина не осталась у разбитого корыта.

Германия и США, хоть формально сохраняют санкции против Кремля, но давно уже поняли, что они не вынудят Москву уступить Украине Крым. Владимир Путин не раз говорил, что тема Крыма закрыта. Что касается Донбасса, то продолжение там напряженности вызвано во многом действиями самого Киева. Власти Украины не готовы предоставлять региону автономию и вместо того, чтобы заняться субстантивными переговорами, то и дело объявляют о начале очередной масштабной антитеррористической операции. И пока ВС России не пододвигаются к границе Украины, милитаристский угар берет вверх над дипломатией и Минскими переговорами.