Азербайджан проложит в Шушу новую железную дорогу

В Азербайджане разрабатывают проект железной дороги в освобожденный город Шуша.

"С участием турецкой компании Kalyon уже ведутся работы по проектированию железной дороги в направлении города Шуша", - сообщил в пятницу глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов, пишет "Интерфакс".

Он не уточнил протяженность будущей железной дороги, но рассказал, что в настоящее время компания занимается тремя проектами в Карабахе: ж/д дороги в Шушу, Агдам, а также по направлению Горадиз-Нахчыван, протяженность 115 км до границы с Арменией.

Дорога Барда-Агдам уже строится, проложено 20 км железнодорожного полотна. "Но выполнение этих работ осложняется необходимостью разминирования на территории маршрута", - отметил Гурбанов.