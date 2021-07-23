Россия не планирует исключать "Талибан" из списка запрещенных движений

Кремль пока не собирается исключать "Талибан" (запрещена в РФ) из списка запрещенных в России организаций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем", - приводит слова Пескова "Интерфакс.

По словам представителя Кремля, для России важно, чтобы события в Афганистане не представляли угрозу для соседних государств.

"Для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло собой угрозу для периметра границ наших партнеров, прежде всего, Таджикистана, конечно", - добавил Песков.

Напомним, что Верховный суд РФ в 2003 году признал движение "Талибан" террористической организацией.