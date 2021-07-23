В Таджикистане готовы принять 100 тыс беженцев из Афганистана

В комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана сообщили, что у страны есть возможность принять до 100 тыс беженцев из Афганистана.

"На военных полигонах минобороны Таджикистана, расположенных вблизи границы с Афганистаном, на сегодняшний день можно принять и разместить порядка 100 тысяч беженцев из Афганистана", - заявил замглавы КЧС республики Эмомали Иброхимзода, пишет РИА Новости.

В случае необходимости Таджикистан может принять еще больше беженцев. "Мы (Таджикистан) с международными организациями изучаем наш потенциал по приему афганских беженцев", - уточнил представитель КЧС.

В ближайшее время будут готовы два специальных склада с палатками, постельными принадлежностями, средствами гигиены и продовольствием для потенциальных беженцев из Афганистана. Склады оборудуют на территории района Кушониен на юге страны и в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области.