Вор польстился на сумку с кредиткой в Невинномысске

Житель Невинномысска забыл на лавочке сумку с банковской картой, смартфоном, наушниками и рабочим пропуском, а когда вернулся на место, то сумки уже не было.

Об этом сообщает в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, уточняя, что в ходе реализации оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен житель города. Уточняется, что злоумышленник несколько раз успел воспользоваться кредиткой потерпевшего.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 17 тыс рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".