Россия готова сохранить транзит газа через Украину

"Газпром" приветствовал участие ФРГ в работе по транзиту через Украину, потому объем поставок зависит от спроса, который во многом формируется за счет Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Собственно, потребители Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе, поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", - приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины в будущем могут быть только коммерческими.

"Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", - добавил он.